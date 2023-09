Ópusztaszer életében fontos, úgy is fogalmazhatunk, történelmi dátum 2023. szeptember 15., ekkor adták át az iskola sportcsarnokát – lapunk is beszámolt az eseményről –, amelyre már régóta vártak a tanárok, a gyerekek és a szülők. Az ünnepségre nagyon készültek, színvonalas produkciók váltották egymást a tornaterem előtt is, ahol főleg táncokat láthattak a meghívott vendégek. A fiúk bemutattak botos, a lányok üveges táncot. Az utóbbi „fajtából” talán ez a legismertebb, de korábban a férfiak járták földre helyezett tetszőleges számú üveg körül, között is felett is.

Az ópusztaszeri lányok fején nem üveg, hanem műanyag flakon volt, ami eleinte furcsának tetszett, de hamar megszokta a szem, és értékeltük a látottakat, még ha le is esett néha a palack. De az a fontos, hogy hagyományt ápoltak a fiatalok, akiknek Simoncsics Pál tanította be a produkciót, amit idén pünkösdkor már az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is bemutattak az ottani előadás részeként. A „tornatermi” csapatban volt negyedikes, ötödikes, hetedikes, és három olyan lány, akik korábban voltak az iskola tanulói – tudtuk meg Széplaki Ferenctől, a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda ópusztaszeri telephelyének vezetőjétől.