Kedden ismét nyugdíjas találkozót tartanak a Hagymatikumban. A népszerű eseményt 2012-ben szervezték meg első alkalommal, és ezúttal is számos programmal várják az időseket. Délelőtt egészségügyi szűréseket tartanak és bemutatják a fürdőgyógyászati kezeléseket is, az étteremben azt tudhatják meg a vendégek, hogy miként is készül a makói hagymás pogácsa, délután pedig Szép-Szabó Dóra lép fel, majd Dj Hermann szórakoztatja a közönséget.