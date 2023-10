A kellemes, késő nyári időnek köszönhetően egyelőre még csak kevesen találkoznak mezei poloskával, hazánk leggyűlöltebb rovarja azonban heteken belül valószínűleg ismét ellepi a házak, lakások falait és a nyílászárók bejáratait. A hideg elől ugyanis – amely reggelenként azért már most is jelen van a mindennapokban – igyekeznek kellemesebb klímájú helyekre behúzódni. Bár nagytermetű élőlényekről van szó, akár a legkisebb résen is átpasszírozzák magukat. Így jutnak be otthonainkba, hogy ott aztán hangosan repkedve idegesítsenek bennünket, illetve szagukkal kergessék az őrületbe az arra érzékenyeket.

Egyelőre még csak az árterek közeléből, vízpartokról, illetve a fás területekről érkeztek hozzánk bejelentések. Elsősorban az algyői régió és a csongrádi üdülőrész kritikus, ott már érzékelhető a poloskák megjelenése

– mondta el lapunknak Ifj. Horváth István, a Fedora Extra Kft. ügyvezetője. Most viszont még nem érzékelhető a nagy invázió, amely már évek óta jellemző hazánkban ebben az időszakban. Pedig a helyzet nyilvánvalóan nem javult, hiszen a mezei poloskának nincs természetes ellensége, vagyis gond nélkül tud évről évre szaporodni.

Azért tudnak annyira bosszantóak lenni, mert jobban működnek, mint egy hőkamera. Látják a hőhidakat és a meleg felé igyekeznek. Egy nem megfelelően záró szúnyogháló, egy elvetemedett nyílászáró tökéletes réseket kínál, hogy beférkőzzenek a lakásokba, de a redőnytok, illetve a behúzó zsinór is könnyű utat jelent számukra befelé

– magyarázta Ifj. Horváth István. Azt viszont leszögezte: otthonainkban nem szaporodik. – Egyrészt azért, mert hamar észre lehet őket venni, és nyilván senki nem tűri sokáig, hogy egy légtérben legyenek a családdal, másrészt a petézéshez növényzetre van szükségük – tette hozzá a cégvezető, akiktől poloskairtást is lehet rendelni.

A mezei poloskák egyébként bármennyire is büdösek és utáltak, az emberre teljesen ártalmatlanok: nem csípnek és nem tesznek kárt az élelmiszerben sem, mivel növényi nedvekkel táplálkoznak. Ha bejutnak otthonunkba, érdemes úgy befogni őket, hogy ne ijedjenek meg, mert akkor bocsátanak ki szagot. Összetaposva szintén ugyanilyen hatást érünk el, ezért a legcélszerűbb egy üvegbe befogni, és vagy abban elpusztítani vagy onnan beledobni a vécébe és lehúzni. A szabadon engedés sok segítséget nem jelent, hiszen jó eséllyel pár nap múlva ismét találkozunk majd vele.