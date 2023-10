A településen beüzemelték a bankautomatát és pénz is van benne – tájékoztatott Szabó Tibor György polgármester a hivatalos Facebook-oldalán. A település új pénzautomatája az önkormányzat bejárat felőli oldalában kapott helyet. Mint megírtuk, a Takarékbank Zrt. szegvári kirendeltsége tavaly december 29-én zárt be, ami óriási felháborodást keltett a lakosság körében. A korábbi Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetet a helyi emberek hozták létre. Akkor Szabó Tibor polgármester lapunknak elmondta, a pénzintézet előrevetítette, hogy addig működtetik az automatájukat, amíg az önkormányzat a Takarék utódjánál vezeti a számláját. Az önkormányzat azonban egy kedvezőbb megoldást keresett. Gondot jelentett, hogy nem is volt mindig pénz az ATM-ben. Remélik, hogy ez is megváltozik a másik bank automatájával, ahol nemcsak pénzt felvenni, hanem befizetni is lehet.