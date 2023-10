Czibuláné Arany Szabó Ágnes intézményvezető elmondta, a korábban Szegeden, az Agórában rendezett pályaválasztási rendezvénytől a sándorfalvi abban különbözik, hogy itt nem elsősorban az iskolák, hanem a vállalkozók mutatkoznak be.

A diákok azt láthatják, hogy végzés után milyen munkaerőre lesz szükség, illetve ők milyen munkát tudnak majd végezni

– mondta.

A rendezvényen a Szegedi Szakképzési Centrum két iskolája – a Krúdy és a Móravárosi – illetve 8 vállalkozó várta a fiatalokat. Utóbbiak között volt bútorgyártó, vas- és fémmegmunkáló, épületgépész, cukrászat, fodrász, vagyonvédelmi és háztartási kisgépszereléssel foglalkozó cég is. Összesen közel félszáz szakmával ismertették meg az érdeklődőket. A legnépszerűbb helyszín természetesen a cukrászat volt, ahol kóstolóval várták a diákokat, de sokan megrohamozták a fodrászatot is, ahol új frizurát készítettek a jelentkezőknek. De lehetett kémiai kísérleteket végezni, forrasztani, szerszámot simogatni, virtuálisan hegeszteni vagy éppen sminket, csillámtetkót is készíttetni. A program végén pedig ajándékot is kaptak a résztvevő fiatalok.