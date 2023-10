Végeztek a kivitelezők az Emlékpont felújításával. A fémlemezek a helyükre kerültek, és visszaültették Lenint is az épületben kialakított mélyedésbe. Az állványzatot is elbontották, ami már csak elszállításra vár a múzeum árkádja alatt. A gyalogosok és a kerékpárosok is visszakapták a járdát, utat.

A viharos szél még 2020 elején kezdte ki az Emlékpont külső fémburkolatát. Először a kommunista csillagot bontotta meg, majd lemezek hullottak alá. A kormányhivatal 2021 augusztusában helyszíni ellenőrzést tartott az ingatlannál és kötelezték a tulajdonost, az államot, az épület előtti járda lezárására, a bejárati részhez védtető építésére és az oldalfali fémlemezek leszedésére. Azóta állt az Emlékpark „kopaszon”, takarófóliával belepve, amit idén februárban a viharos szél megbontott. Az épület kezelője, az MNV Zrt. az időközben megszületett műszaki megoldás szerint a homlokzat helyreállításáról, az eredeti fémlemez-burkolat visszaépítéséről döntött. A munkálatokkal elkészültek, Lenint is visszaültették a helyére.

Fotó: Kovács Erika

Ez a Lenin egyébként nem az, amely a mai Hősök terén, korábbi a Lenin téren üldögélt. Szabó Iván szobrászművész alkotását 1970-ben avatták fel. A vásárhelyiek az ülő testhelyzete miatt sz*ró Leninnek nevezték el, többször is adtak WC papírt a kezébe. A szobor a rendszerváltozás után került el az eredeti helyéről. Sokan úgy gondolták, hogy a 2006-ban felépült Emlékpont ablakában üldögél tovább. Mivel a művész családja nem járult hozzá a pontos másolat elkészítéséhez, így egy ahhoz hasonló Lenin szobort készítettek műanyagból és az került az Emlékpontra, utalva a múzeum tematikájára.