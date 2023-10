Folyamatosan halad a Szeged-Röszke közötti vasútvonal átépítése. A kivitelezés részeként elkezdődtek a zajvédőfalak alapozási és betonozási munkálatai is. – írja a pannonrtv.com

A vasúttársaság a jóváhagyott környezetvédelmi engedélynek és az akusztikai vizsgálatoknak megfelelően építi ki a zajvédőfalakat Szeged térségében, három helyszínen összesen 1.408 méter hosszan. Az egyik helyszín a Gárdonyi Géza utcánál van. Itt már áll a zajvédőfal.

A PannonRTV szerint Szentmihályon régen is volt vasúti megálló a Szegedet Szabadkával összekötő vonalon, ám azt évtizedekkel ezelőtt felszámolták. Most a vonal felújítása kapcsán újra van megálló, az egykori általános iskola szomszédságában: két esőbeállóval, valamint padokkal, de épül a fedett parkoló is.

A másik védőfal a Bazsalikom utca vonalától a Gárdonyi Géza utcáig épül 765 méter hosszan, a harmadik pedig az Új Élet utcai útátjáró után 92 méter hosszan. Vonattal legutóbb 2015-ben lehetett eljutni Szabadkáról Szegedre, hét év után pedig október 24-én ismét megindul a személyszállítás - erről a magyar külgazdasági és külügyminiszter beszélt szeptember végén Belgrádban.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, Magyarország: „Magyar oldalon kettő, szerb oldalon öt megállója lesz az itt közlekedő személyvonatoknak. Körülbelül 1 óra 15 perces menetidővel kell számolni, amit jelentősen tudunk csökkenteni akkor, hogyha végre a vonatnak nem kell megállnia mintegy félórára egy határellenőrzésre. Viszont abban már sikerült megállapodnunk, hogy a határellenőrzés egy helyszínen fog zajlani, mégpedig Magyarország területén, ahol magyar és szerb határőrök közösen fogják az ellenőrzést végrehajtani, így le tudtuk csökkenteni jelentősen a vonat állásidejét, tehát ez egy versenyképes, jó közlekedési lehetőség lesz a határ mentén élőknek.”

A horgosi vasútállomáson áll meg legutoljára a vonat, mielőtt átérne Magyarországra. A horgosi állomás mellett a palicsit és a királyhalmit is teljesen felújították. Az épületeket olyan berendezésekkel látták el, amelyek a vasút üzemeltetését biztosítják. Szabadka és Horgos között több átkelőhelyet is kialakítottak, amelyeket a legkorszerűbb fényjelző berendezésekkel és automata sorompókkal láttak el.

A vasútvonal teljes felújítása 2021 októberében kezdődött, amikor Aleksandar Vučić szerb elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő a horgosi vasútállomáson közösen indította meg a Szabadka és Szeged közötti vasút felújítási munkálatait.

A másik fontos mérföldkő 2022. augusztus elsején volt, amikor harminc év után újraindult a teherforgalom a Szeged-Szabadka vasútvonalon. A konténerekkel teli szerelvények azóta is rendszeresen közlekednek a két ország között. – közölte a Pannon RTV.

Mivel a műszaki átvétel megtörtént, a szerb szakasz teljes hosszában készen áll, Magyarországon pedig minden érintett bevonásával gőzerővel zajlik az előkészítése annak, hogy október közepén újraindulhasson a személyforgalom.