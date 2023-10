A mezei pocok szaporodásának rendkívül kedvezett az enyhe tél és a meleg, csapadékszegény nyár. Élelmük is volt, a természetes ragadozók száma pedig vészesen kevés. Még a nagymágocsi temetőben is elszaporodtak a káros rágcsálók, ezért az önkormányzat irtást végez. Az akció október 25-én kezdődött és október 27-én ér véget. Erről a hivatalos Facebook-oldalán számolt be Szebellédi Endre polgármester.

A köztemetőben zavaróan sok mezei pocok jelent meg, ezért elkezdtük a szabályszerű ritkításukat. Olyan engedélyes szert helyeztünk ki, amelyet ha a pockok megeszik, számukra végzetes, de a szervezetükben gyorsan lebomlik, így az elhullott pocokból táplálkozó ragadozókra nézve már nem veszélyes

– írta. Az engedélyes szert a pocokjáratba helyezték, amit letakartak. Az elhullott pockok begyűjtése folyamatos, de ha valaki tetemet talál, jelezze a temetőgondnoknak.