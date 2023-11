Nagy szeretettel és tisztelettel köszönök el, búcsúzom embertársaimtól, akiket mindig szerettem, akik oly sokat jelentettek nekem. Mikor ezt olvassák, már megjártam a krematóriumot, és hamvaim a családi sírboltban találtak nyugalomra, Makón, a katolikus temetőben

– olvasható a lapunkban is bemutatott, többször szerepelt makói muzsikus, Bozsogi Attila közösségi oldalán. Nem csak zenész volt: zeneszerző, költő és író is. A saját nekrológját is megírta.

Munkásságának mérföldköveiről rendszeresen beszámoltunk. Bemutattuk, mint a város egyik utolsó vendéglátós muzsikusát, kérésünkre visszaemlékezett a műfaj makói aranykorára, és megírtuk azt is, amikor előállt az ötlettel: kapjon szobrot a Korona előtt egykori kollégája, Fátyol Mihály prímás. A bronz alak azóta a makói főtér egyik közkedvelt nevezetessége. Az utóbbi években nosztalgiakoncertjeiről, illetve könyveinek megjelenéséről adtunk hírt. Összesen 11 látott belőlük napvilágot.

84 évesen hunyt el. Élete végén már súlyos betegséggel küszködött. Ebben az időszakban is naponta gyakorolt harmonikáján egy újabb koncert reményében, s közben közösségi oldalán is időről időre közzétette bejegyzéseit. Elköszönő sorai között a reményről azt írta: számára az élettel kapcsolatosan már annyi csupán, mint annak, aki kiugrik a tizedik emeletről, és útközben szeretne szárnyakat növeszteni.