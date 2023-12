A makói Hagymatikum megnyitása óta probléma Makón a parkolás a környékén. Volt, hogy a fürdőnek egész évben félmillió vendége is volt. A főtéren, illetve a belvárosban eleve kevés a hely a várakozó autóknak – a parkolás egyébként ingyenes a városban.

A Hagymatikum átadását követően annak ellenére romlott tovább a helyzet, hogy a Szent János téren külön parkoló létesült a vendégek számára és kicsit messzebb, egy saroknyira, a József Attila és a Hollósy Kornélia utca között épült egy még nagyobb. Sőt, nyáron a Galamb-agrártechnikum szomszédos sportpályáját is használták már erre a célra. Ennek ellenére vissza-visszatérő panasz a helybeliek részéről, hogy – mint többször megírtuk – az utcájukban álló autóktól nem lehet közlekedni, mi több, a saját kapun ki-behajtani sem. Olykor tiltott helyen vagy zöldterületen is állnak kocsik.

Ezen a gondon szeretne enyhíteni Mágori András képviselő (Fidesz–KDNP), aki a múlt szerdai testületi ülésen állt elő javaslatával. Tapasztalatai szerint a Hollósy Kornélia utcai parkoló gyakran kihasználatlan.

Ennek az az oka, hogy az utazó semmilyen érdemi tájékoztatást nem kap

– mondta.

Ráadásul a József Attila utca fe­­lőli bejárat egy szűk, nehezen belátható úton át visz a parkolóhelyekig, és nem sugall kulturált körülményeket. Aki először jár Makón, azt sem tudja, innen milyen messze van a fürdő. Ezért úgy gondolja, a bejárathoz érdemes lenne egy elegáns kaput építeni, és több nyelven, jól látható módon kiírni, hogy ez parkoló. Azt is érdemes vol­­na tudatni az érkezőkkel, hogy innen milyen messze van a Hagymatikum.

A praktikus ötlet fogadtatá­­sa az ülésen kedvező volt. Azt egyelőre nem tudni, mikor valósul meg, de érdemes lenne még jövő nyár előtt. Az önkormányzat egyébként további parkolókat is tervez átadni a fürdő közelében; a második Szent János téri már csaknem el is készült, de a Teleki László utcába is terveznek egyet.