Az óriási hangtól, fénytől megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdiknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni, hívta fel a figyelmet Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa. A szakember elmondta, a szilveszteri ünneplés „mellékhatásaitól” riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert, több településnyi távolságot is képesek megtenni. Van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő.

Az állatvédők több jó tanáccsal is szolgálnak a háziállat tulajdonosoknak. A kutyában lévő mikrochip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető. Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost. A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal sétáltassuk kutyánkat. Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet – ez lehet egy belső szoba vagy udvarrész, garázs, vagy jó kerítéses udvar. A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatunk a petárdázások idejére.

Ha mégis megtörtént a baj, és elszökne kis kedvencünk, érdemes az Orpheus Állatvédő Egyesület honlapján a közelben működő állatvédő szervezetekről informálódni, hogy a házi kedvenc minél hamarabb és lehetőleg épségben előkerüljön.