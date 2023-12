A Délmagyar Podcast legújabb műsorában Nagy Gyulával, adjunktussal beszélgetünk. Nagy Gyula a Szegedi Tudományegyetem Urbanisztika Tanszékének adjunktusa. Arról beszélgetünk, hogy milyen a lakáshelyzet ma Magyarországon, így Szegeden és környékén. Többek között szóba kerül az is, hogy miért vannak üresen álló lakások, melyeknek van tulajdonosa. Emellett arról is beszélünk, hogy lehet -e az olasz és spanyol mintára Magyarországon is bevezetni az egy eurós lakásvásárlási lehetőséget.