A 9. évfolyamtól a kínai nyelvvizsgarendszerben halad majd az oktatás, a cél, hogy a diákok 4 év alatt középfokú vizsgát tudjanak tenni. A tanárok a Shanghaji Nemzetközi Tudományok Egyeteméről érkeznek, akik angol nyelven oktatnak. A diákokat magyar anyanyelvű mentortanár is segíti, aki bent ül az órán, így garantálva, hogy ne legyenek kommunikációs nehézségek. A tagozatos diákok az angolt is 4-5 órában tanulják majd, és mivel a kínai órákon is ezt a nyelvet használják, lényegében ez egy angol-kínai tagozat lesz