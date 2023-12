Négy boríték volt a postaládámban, mindegyik ugyanazzal a gondos kézírással megírva és a Szegedi Törvényszék bélyegzőjével ellátva. Ez a szokásosnál is nagyobb termés. Mind a négy büntetőfeljelentés, szerény személyem ellen történt rágalmazás és más bűncselekmények miatt

– mondta a videójában Márki-Zay Péter.

Két feljelentést Bán Csaba református lelkész tett, egyet pedig Szél István, Székkutas polgármestere, az agrárkamara vármegyei elnöke. A Kis Andrea által indított ügyet pedig, elfogultság miatt, áthelyezte a törvényszék a Szentesi Járásbíróságra.

Szél István jelentős érdeksérelmet elkövető rágalmazás vétsége, valamint becsületsértés vétsége miatt perelte be a vásárhelyi polgármestert. A feljelentő szerint Márki-Zay Péter a saját, hivatalos Facebook oldalára feltöltött videóban valótlan tényállításokat tett, azt állította, hogy Szél István a múltban közlekedési bűncselekményt követett el, de nem kell félnie a felelősségre vonástól, ezért nem tartja be a törvényeket. Márki-Zay Péter szerint egy bortársaságban a székkutasi polgármester alkoholt ivott, majd autóba ült és vezetett. A vásárhelyi polgármester azt is állította, hogy Szél István kamarai elnökként megakadályozta egysek földbirtokszerzését, míg másokét elősegítette.

Bán Csaba két pert is indított Márki-Zay Péter ellen, folytatólagosan, jelentős érdeksérelmet elkövető rágalmazás vétsége, valamint becsületsértés vétsége miatt. Az egyik ügy szerint egy szórólapon, illetve videókban is a polgármester azt állította, hogy Bán Csaba akadályozza a családoknak fontos játszóház kialakítását és azt is kijelentette, hogy a Szőnyi iskola illegálisan foglalt el több földszinti termet a Petőfi utca 6. szám alatt. A feljelentés szerint azt is mondta, Bán Csaba lop, törvényeket sért, illegális tevékenységet folytat és hazudik. A másik feljelentés azért született, mert Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, épül a játszóház, „amennyiben azt nem sikerül Bán Csabáéknak elcsaklizni és kártalanítás nélkül ellopni”. Azt is állította, hogy Bán Csaba félrevezette a református zsinatot és el akarja tulajdonítani a Kossuth tér egy részét.

Márki-Zay Péter szerint ezekkel a perekkel együtt már több mit 30 büntetőfeljelentés történt ellene. Leszögezte, csak a támogatói segítségével tudta kifizetni az eddig elbukott „felháborító, igazságtalan, koncepciós ügyekben hozott bírósági ítéletek birságait”.