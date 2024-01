A napokban ismét szemétszedési akciót tartottak a faluban. Hasonlókat időről időre tartanak és ezekhez általában magánszemélyek és civil szervezetek is csatlakoznak. Most, mint Szirbik Imre polgármestertől megtudtuk, a közfoglalkoztatottak járták be a település köztereit és összesen 28 nagy zsáknyi szétdobált hulladékot gyűjtöttek össze.