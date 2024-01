A végső löketet pedig az adta meg a bezáráshoz, amikor a hátsó útszéli keresztet széklettel dobálták meg, amelyet fél napig kellett magasnyomású tisztítóval mosni

– panaszolta Rózsa Attila.

Hozzátette, hogy a hátsó ajtó bezárása nem a hozzátartozók ellen, hanem az ő védelmükben is történik.

A gondnok elárulta, hogy bár belátja, a hátsó részen lévő sírokhoz így kicsit többet kell gyalogolni, viszont a Szabadsajtó utca felőli bejárattól számítva a legtávolabbi sír is csak 150-200 méterre található. Amely a kisebb rossz ahhoz képest, amennyi védelmet jelent a másik bejárat zárva tartása. Érkeztek javaslatok a gondnoksághoz a hozzátartozók részéről, azonban ezekhez jelenleg nincsenek meg a feltételek. Kamerát, elektromos kaput felszerelni áram hiányában nem tudnak a hátsó bejárathoz. Állandó portaszolgálatra, kutyás őrszolgálatra egyik bejáratnál sincs lehetőség anyagi források hiányában.

A zárva tartás eredménye már most érzékelhető: drasztikusan csökkentek a lopások, rongálások és az illegális szemételhelyezés. Teljesen kizárni a lopást nem lehet egy temetőben, viszont így, hogy a tolvajok nem tudnak „átjárni”, hanem ahol bejöttek, ott kell távozni, kevésbé mernek tárgyakat, virágokat eltulajdonítani. Sajnos a hajléktalanok gyertyalopása is rendszeres, amelyet leginkább melegedésre, világításra használnak, de ennek száma is csökkent a bezárás óta.

A kapu újranyitásától egyébként nem zárkózik el a gondnokság. Amennyiben normalizálódik a helyzet, felszámolják a drogtanyát, újra kinyitják a kaput, addig azonban a védelem az elsődleges.

Az én feladatom, hogy biztosítsam: a temető kegyeleti hely legyen, megőrizzük annak, ami. Elsősorban az elhunytak érdekeit kell képviselnem, valamint természetesen a hozzátartozók és látogatók érdekeit

– tette hozzá a gondnok.