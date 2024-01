Több beruházásunk, fejlesztésünk volt a 2023-as évben, felújítottunk szinte minden önkormányzati intézményt, szebbé tettük közterületeinket, karbantartottuk dűlőútjainkat, konditermet alakítottunk ki, építettünk és építünk a jövőben is járdát

– kezdte évértékelőjét Tóth Tibor, Csengele polgármestere, megemlítve, hogy a faluház rekonstrukciója 20 millióba került, de a további önkormányzati ingatlanokra is jutott 4,68 millió forint.

– Összességében nehéz év volt. Jók az iparűzésiadó-bevételeink, de szükség is volt rájuk, hogy a lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonalát a gazdasági nehézségek dacára fenntarthassuk. Példaként említhetem, hogy törekszünk a közétkeztetésben jó minőségű ételek készítésére, ami úgy lehetséges, hogy havonta 6-7 millió forinttal toldjuk meg a konyha központi normatív támogatását. Költünk az egészségügyre, a bölcsődére, az óvodára, az iskolát is segítjük, a civil szervezetek is számíthatnak ránk, de igaz ez az egyénekre, problémáik, például átmeneti pénzügyi gondjaik megoldására, illetve a leendő milliárdos befektetésekre is – sorolta a faluvezető.

– Csengele jó hely

– jelentette ki Tóth Tibor. – Sok még a teendő és az életem összefonódott, összenőtt a településsel. Azért is sok a feladat, mert községünk egyre népszerűbb, fiatalok költöznek ide, nő a születések száma és egyre többen érdeklődnek – vállalkozások is, ami gazdasági erőnk megtartása és növelése miatt fontos – a lehetőségekről. Vagyis nemcsak én állítom, hogy Csengele egy jó hely – mondta zárásként a polgármester.