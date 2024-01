Régi, szép hagyomány, hogy színvonalas és kulturált szórakozással és némi durrogtatással búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük az újat. Idén sem volt ez másképp, ezért, hogy alaposabb betekintést nyerhessünk a vidám, önfeledt szórakozásba, ellátogattunk Szeged legnagyobb szilveszteri bulijába a Kastélykert stábja által a Pick Arénában rendezett mulatságba, majd a Széchenyi téren zártuk az estét.

Aki ilyenkor is dolgozik

Ez munka, de szerencsére ez a hobbim

– mondta Bittó Árpád, a rendezvényszervezéssel foglalkozó Sport&Life Party Service, a Vármegye és a Kastélykert éttermet üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője, aki vasárnap este az asztalunkhoz kísért minket a Pick Arénában. De előtte még bemutatott Virágh Péternek, a Kastélykert konyhafőnökének, akivel 22 éve dolgoznak együtt.

Szarvasragu 25 ezerért

Ebbe a buliba első hallásra kicsit húzósnak tűnhet a 25 ezer forintos belépő, de ebben korlátlan étel és italfogyasztás volt benne. A szarvasragu és a kacsacomb például kiválóak voltak. Mire ezekkel végeztünk, épp véget ért a zenei blokk – a mindig kiváló Zsomboys muzsikált – és a műsorvezető, Gömöri Krisztián színművész vette át a szót, aki lényeges információt osztott meg a vendégekkel: van tombola. Ennek tudatában aztán Gömöri belevágott az operettösszeállításba, ami kiválóan sikerült. Egy kis Csárdáskirálynő, némi Mária főhadnagy és máris a tánctéren csárdásozott az úri közönség. Megtudtuk, hogy a művész úr izgult egy kicsit a buli előtt, mert most először volt ekkora rendezvény házigazda-műsorvezetője.

Százan dolgoztak a bulin

A pattogós operettslágerek után majdnem leült a hangulat, de a Zsomboys ezt nem hagyta és a One way ticket című örök klasszikussal folytatódott a buli, amit Gloria Gaynor és a kétezres évek elején népszerű moldovai O-Zone popzenekar leghíresebb dala, a Dragostea Din Tei követett. Eklektikus volt a repertoár, de mindenki megtalálta a neki tetsző melódiát. Emlékezzünk meg azokról, akik nélkül ez a buli nem jöhetett volna létre és akik akkor is dolgoztak és talpaltak, míg a közönség mulatott: közel 100 ember dolgozott az arénában azon, hogy úgy 700-an jól szórakozzanak.