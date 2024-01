A tavalyi év nem teljesen úgy sikerült, ahogyan szerettem volna, de igyekszem mindenből tanulni és remélem, idén jobb leszek

– mondta szerényen a díjazottak egyike, Körömi Ábel, a Makó Budo Klub fiatal, korábban magyar bajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes ökölvívója.

Szeretném növelni a magabiztosságomat és jobban összeszedni magamat az összecsapásokra

– tette hozzá. Elárulta azt is, hogy most egy romániai nemzetközi versenyre készül, nyerni szeretne az EB válogatójának tekinthető Utánpótlás Magyar Kupán is, a kontinentális versenyen pedig éremre hajt.

A Forgatós táncegyüttes művészeti vezetője, Doktor László ellenben azt mondta, sikeres volt számukra az óév.

Nagyon sok hazai és külföldi megmérettetésen vettünk részt, és ugyancsak sok díjat, elismerést hoztunk haza

– összegzett. Számára versenyeken kívül a két napos éves gálaműsor marad a legszebb emlék, hiszen – mint fogalmazott – egy kicsit az életéről, a gyűjtői munkásságáról is szólt, amibe így a közönség is belepillanthatott.

Az alázat, a tisztelet és a hit, amit a mestereimtől megtanultam, megörököltem

– válaszolta arra a kérdésre, mi motiválja őt.