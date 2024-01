Múlt év utolsó hónapjaiban a megszokottnál csapadékosabb és melegebb volt az időjárás a Tisza vízgyűjtő területén. Október végétől, több alkalommal jelentős esőzés áztatta a vidéket, november végén pedig – egy hidegebb periódusban, főleg a magasabb, északi területeken – az ilyenkor várhatónál nagyobb mennyiségű hó is hullott. Decemberben, a rendkívül enyhe időjárás miatt a hótakaró nem tudott megerősödni, vastagsága fokozatosan a sokéves átlag alá csökkent – mondta lapunknak Borza Tibor, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese arra válaszul, voltak, vannak-e a jelenleg már levonuló téli árhullámnak a megszokottól eltérő jellemzői.

Sorozatos árhullámok

A novemberi és a decemberi csapadék mennyisége majdnem a kétszerese volt a sokévi átlagnak, a decemberi hóolvadással kísérve kisebb-nagyobb árhullámokat, árhullám-sorozatokat indított el a Tiszán és mellékfolyóin – hangsúlyozta Borza Tibor. Hozzátette: ezek az árhullámok a Tisza Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán a folyó medrét egyre inkább megtöltötték, folyamatosan az ilyenkor jellemző értékek fölött tartva a vízszintet. Az áradó folyó itt a hullámtéri területeket is elérte, de a vízszint miatt nem volt szükséges elrendelni az árvízvédelmi készültséget. Komolyabb, árvízvédelmi intézkedést is igénylő tél eleji árvizek az Alsó-Tiszán nem gyakoriak, de a mostanihoz hasonló magasságú árhullám sűrűbben, átlagosan 10 évente előfordul.

A mindszenti szabadstrandon hétvégén még várták az eheti tetőzést. Fotó: Tábori Szilvia

Gyors és nagy esők

A meteorológiai prognózis szerint az enyhe időjárás a Tisza mentén január első hetében is folytatódik, számottevő csapadék is várható, így a most levonulóban lévő alsó-tiszai árhullám az esőzésekből és a hóolvadásból valószínűleg utánpótlást kap. Emiatt a következő napokban a folyónak ezen a szakaszán eleinte lassú apadásra, majd újabb vízszintemelkedésre is lehet számítani. A Tisza alsó szakaszán egyébként, a decemberi árhullám levonulása alatt a folyó hordalékának és a vízfelszínen érkező uszadéknak a mennyisége az ilyen vízjárási helyzetben szokásosnak megfelelő volt. December elején Láng István országos vízügyi főigazgató az index.hu hírportálnak azt nyilatkozta, a klímaváltozás következményeként a csapadék intenzitása szélsőségesebb. Szerinte ez azért probléma, mert a gyors és nagy esők többnyire továbbfolynak, kevesebb az idő arra, hogy a víz beszivárogjon a talajba. A jövőben arra kell felkészülni, hogy alacsonyabb vízszintek és magasabb árvízszintek lesznek a magyar folyókon.

Megnyitják Szegeden a rakpartot

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság legutóbbi tájékoztatása alapján a Tisza árhulláma január 2-án, kedden 552 centiméterrel tetőzött Szegednél, másnap reggel 551 centimétert mértek, tehát apad a folyó. A hidrológiai előrejelzés szerint a vízállás további csökkenése várható, az apadás fokozatos erősödésére lehet számítani. Ezért január 5-én, péntek délben a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. megnyitja a Huszár Mátyás rakpartot.