Közpénzből politikát? – címmel adta ki közleményét a Fidesz Hódmezővásárhelyi Szervezete.

Arra reagáltak, hogy a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat 5 millió forint közpénzből akarta elhallgattatni az MZP1G közösségi oldalt, ami bejegyzéseivel többször is okozott kínos perceket a városvezetésnek. Mint lapunk is megírta, a vásárhelyi önkormányzat furcsa ajánlatot tett Tatár Zoltánnak a köztük lévő per egyezségi megállapodásában. 5,1 millió forint közpénzt fizetnének a volt jegyzőnek, ha megszünteti az MZP1G oldalt és nyilvánosan bocsánatot kér.

Az ügyben joggal merül fel a visszaélés gyanúja, hiszen önkormányzati politikusok magáncéljaira használtak volna fel közpénzeket. Felszólítjuk Márki-Zay Pétert, hogy hagyjon fel az ilyen jellegű tevékenységével, ne közpénzből finanszírozza politikai harcát. Arra ott vannak a guruló dollárok

- írták.