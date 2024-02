Szeged. Ismét jelentkezik a Délmagyarország szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. A stáb a már megszokott, most is Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő, és Suki Zoltán mindenes próbálja meg kordában tartani az elszabadult indulatokat. A műsorban szó lesz arról, hogy Suki Zoltán talált egy pénztárcát iratokkal együtt, és törvénytisztelő polgárként leadta a rendőrségen. De beszélgettek még a kübekházi határátkelőről is, ami előbb-utóbb 24 órás lesz, és ennek nem mindenki örül. És természetesen nem maradhatott ki a hét híre, hogy a szegedi Sulyok Tamás lesz Magyarország új köztársasági elnöke.