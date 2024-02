2023 áprilisában jegyezték be a Mészáros Zoltán Emlékére Szociális Alapítványt, amelynek Vinczéné Dudás Katalin lett a kuratóriumi elnöke. A névadó gyermeke, Tesic Mária Magdolna felajánlására alapították meg, azoknak a fogyatékkal élőknek, akiket otthonukban gondoz a családjuk.

Az alapítvány a tavalyi évben tíz családnak nyújtott segítséget, családonként 100 ezer forint összegben. A támogatás odaítélésénél a kuratórium egyaránt támogatott gyermeket, felnőttet, időskorú személyt, aki bárminemű fogyatékkal – látás, hallás, mozgásszervi, értelmi – küzd. Az alapítvány gondozói úgy gondolják, minden családnak ez a támogatás segítségére van, idén a támogatotti létszámot szeretnék kibővíteni.

A támogatás felhasználható a fogyatékkal élő személy életminőségét javító, segítő gyógyászati segédeszközök beszerzésére, terápiás kezelések igénybevételéhez és utaztatáshoz, továbbá a mindennapi gondozáshoz szükséges higiéniai termékek beszerzéséhez, akadálymentesítéshez, mentális fejlesztéshez használható fejlesztő eszközök megvásárlásához, de a mindennapi gondozást elősegítő háztartási és egyéb elektronikai gépek megvásárlásához is.

A nyertes pályázók ünnepélyes keretek között vehették át az elnyert pályázati összeget, még karácsony előtt.

Az alapítvány életében a legutóbbi fejlemény egy domborműves emléktábla állítása volt, amelyet a Fogyatékosok Nappali Intézményének (FONI) falán lepleztek le február 9-én meghitt ünnepség keretében. Dudás Sándor csongrádi szobrászművész alkotása Mészáros Zoltán donátort (1908 – 1989) ábrázolja.

Az avatásra eljött a névadó Szerbiában élő lánya, az alapítvány létrehozója, Tesics Mária Magdolna is. Apja Csongrádon született, majd Budapesten építész diplomát szerzett. Veszelinovics Aurórával kötött házasságot, két gyermekük született, majd a második világháború beleszólt az életébe. Amikor visszatért az orosz fogságból, a családja már elköltözött Magyarországról. Nehéz élet várt rá, távol a családjától, még börtönre is ítélték. Mindamellett, hogy az élet így gyötörte, egy igazán jó lelkületű, szociálisan érzékeny ember volt, és akin csak tudott, segített. Lánya valószínűleg örökölte ezt a jellemvonást, mivel édesapja Csongrádon született, így neki is van kötődése a városhoz, ezért 25 millió forintot felajánlott az itt élő, nem intézményi keretek között, hanem családjukban gondozottak megsegítésére, életminőségük javítására. Az alapítványi alaptőkéből évente egymillió forintot osztanak szét. A családoknak ez nem csak anyagilag, de lelkileg is nagy segítség.