A legtöbbet idén is Lázár János nyilatkozatában kell lapozgatni. Hódmezővásárhely és Makó Fidesz-KDNP-s képviselőjének a tavaly éveleji bevalláshoz képest néggyel nőt az ingatlanjai száma, 39 helyett immár 43 van neki. Négy szántót szerzett 2023-ban Hódmezővásárhelyen. A politikus gépjárműveit tekintve tavaly az egyik Land Roverét lecserélte Audira, a másik Land Rover és a Mini Cooper továbbra is a garázsában parkol. Értékes vagyontárgyai között továbbra is ott szerepel gróf Széchenyi Zsigmond védett karosszéke, és a művészetek nagy rajongójaként műtárgyakat, festményeket birtokol. Készpénzben tavaly óta két millió forinttal többet tudhat magáénak, 22 milliót, bankszámlán pedig 12 millió forintot a korábbi 8 helyett. Vannak a politikusnak tartozásai is, amelyek a tavalyi mértékhez képest némileg csökkentek, például a magánszemélyekkel szemben fennálló adóssága 55-ről 40 millió forintra apadt.

Fotó: Bruzák Noémi

Mihálffy Béla vagyonában gyakorlatilag nem történt érdemi változás a tavalyi nyilatkozatához képest. A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének van egy szegedi tanyája, rajta egy 110 négyzetméteres lakóházzal, amelyet még 1995-ben vásárolt, ennek felerészben tulajdonosa. A képviselő a Suzuki Swiftjét lecserélte tavaly, immár egy Kia Sorrentoval közlekedik. Az elmúlt években önkormányzati képviselőként, az OGYH személyi titkáraként, valamint a Szetáv felügyelő bizottsági tagjaként kapott pénzt.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Hatalmas változások Szabó Sándor MSZP-s képviselőnél sem tapasztalhatók. Továbbra is megvan a szegedi háza, valamint a 2018-ban vásárolt Fordjával közlekedik. A részvényeknek a tavalyi évben is híve volt: OTP-állományát 1350-ről 2000 darabra bővítette, emellett van 80 ezer darab Nutex E12 és 30 ezer darab Delta Technologies részvénye is. Az egy éve még 1,287 milliós nyugdíjbiztosítása 1,883 millióra növekedett a megtakarításai, befektetései között. Idén kicsit kevesebbel, 1,2 millió forinttal tartozik neki valaki, viszont neki is lett hitele, adóstársként vállalt 10 millió forint.

Farkas Sándor, Szentes és Csongrád térségének Fidesz-KDNP-s parlamenti képviselője egészen régóta, 1998 óta tagja az országgyűlésnek. Továbbra is négy ingatlan tulajdonosa, három Szentesen, egy pedig Fábiánsebestyénen található. A 2011-ben vásárolt motorcsónakja azóta is megvan neki. A megtakarításai némileg csökkentek, 22 millió forintja van takarékbetétben, hiteleit viszont sikerült felszámolnia.