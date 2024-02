A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézete, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) és a Magyar Atomfórum Egyesület rendezett Interdiszciplináris Energetikai Konferenciát az ELI ALPS lézeres kutatóintézetben. Az esemény fókuszában a nukleáris energiatermelés állt, amelynek tudományterületeken átívelő jellegét mutatta, hogy az egymást követő előadások a magfizikai kutatástól a beruházások műszaki és gazdasági tervezéséig, számos ponton reagáltak egymásra – tájékoztatott közleményében a Szegedi Tudományegyetem. Hangsúlyozták, hogy az energetika széles körű interdiszciplináris tudományterületté nőtte ki magát, amelyen mérnökök, természettudósok, közgazdászok és jogászok dolgoznak, a fenntarthatóságot szolgáló energetikai fejlesztések pedig csakis rendszerszemléletű összefogással jöhetnek létre. Ennek az összefogásnak az erősítését szolgálta a szegedi konferencia is.

Gulyás Tibor, az Energiaügyi Minisztérium stratégiáért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a magyar kormány energiapolitikai fejlesztési céljai között az atomenergiának fontos szerepe van mint karbonsemleges, zöld és fenntartható energiaforrásnak. Ennek két jelentős fejlesztési irányaként a Paksi Atomerőmű blokkjainak további üzemidő meghosszabbítási projektjét, valamint a Paks II. atomerőmű beruházását említette. Kiemelte továbbá, hogy a magyarországi energiamixen belül három beavatkozási irányt részesít előnyben a kormány: a földgázigény csökkentését, az alternatív energiaforrások felértékelését, valamint a növekvő villamos energia és rugalmassági igény kiszolgálását.

Kiss Csaba, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület és az Atomfórum Egyesület elnöke elmondta, hogy a magyar energiapolitikai prioritások mellett a nemzetközi figyelem is megéledt a magenergia-felhasználás iránt. Hangsúlyozta, hogy a 2050-re szóló, európai, nettó zéró kibocsátási célokat nem is lehetne elérni nukleáris energia nélkül, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési céljai lényegesen kevesebbe kerülnek, ha nukleáris energiát is termelünk.

A konferencián Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója a nagyberuházás előrehaladásáról adott tájékoztatást. Szabó Gábor kísérleti lézerfizikus, az ELI ALPS ügyvezetője a Szegedi Tudományegyetem és az ELI ALPS közös lézeres transzmutációs kutatási projektjét mutatta be.

A konferencián az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, a Szegedi Tudományegyetem és az ELI ALPS lézeres kutatóintézet nevében Kiss Csaba, az ETE elnöke, Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese, valamint Szabó Gábor, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezetője háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá. Céljaik között szerepel, hogy elősegítsék az országos és helyi állami energetikai közfeladatok megoldását, a gazdaságos és környezetkímélő energiagazdálkodást, az energetika különböző szakterületein dolgozó szakemberek tudományos és szakmai együttműködését.