A 43-as főútvonal mellett, Makó és Apátfalva között, az egykori Macsán-tanyánál áll a Macsán- vagy határkereszt. Ennek hajtott neki idén januárban egy ittas autóvezető, méghozzá olyan sebességgel, hogy le is döntötte. Annak köszönhetően áll újra, hogy a megmentése érdekében összefogott a helyi önkormányzat és több magánember – tudtuk meg Szikszai Zsuzsannától, a makói József Attila Könyvtár és Múzeum igazgatójától, aki a munkát szervezte és összefogta. Az intézményvezető régóta szívügyének tekinti a szakrális emlékek sorsát; a járás út menti keresztjeiről 2023-ban kötetet is kiadott, amelyben 18 település 91 keresztjének históriáját írta meg.

Három nyelven beszélő százados állította

Az emlékjel négyszögletű tégla alapra épült, talapzatán virágindás díszítésű kereszt látható. A korpusz körül virágmintás dísz látható. Az igazgató azt mondta, már a baleset előtt is rossz állapotban volt.

A keresztet Macsán László állíttatta század elején a tanyája előtti dűlőút mellett. Róla tudni lehet többek között, hogy az I. világháborúban huszárszázados volt és három nyelven beszélt. Amikor hazatért, feleségül vette Boros Zsuzsannát, aki a család elmondása szerint nagyon szép, okos asszony volt. Három gyermekük született: Antal, László és Jolán. Sajnos a felnőttkort csak a két fivér érte meg, kishúguk tüdővészben, 16 évesen elhunyt.

Elvesztették a nagy gazdaságot

Macsánéknak olyan nagy gazdasága volt, hogy Ford cséplőgépet és kallantyús arató masinát is tudott vásárolni. Szürke marhákat tenyészettek, amelyeket igásállatként is befogtak a mezőgazdasági munkákba. Idővel a városban az Eötvös utcában építettek házat, amelyet a helyi zsidó kereskedőknek adtak ki bérbe. Nemcsak a keresztnél, de a Maros-töltés mellett is építettek tanyát. A második világháborúban a család sok mindent elvesztett, majd az ötvenes években a földjeiket is államosították. Ezt azonban már nem érte meg a kereszt állítója: 1944-ben meghalt, majd három év múlva felesége is követte. Két fiúk igyekezett a folytatni a gazdálkodást, de gyorsan ellehetetlenítették őket, nincstelenekké váltak.

A Macsány-leszármazottak a rendszerváltás után minden földjüket vissza tudták igényelni, így kerültek vissza az egykori birtok a család kezébe – tudtuk meg Szikszai Zsuzsannától.

Időkapszula is került bele

Az újraállításhoz szükséges munkát a makói Szakmacenter Kft. szakemberei végezték el. Megtudtuk: elhelyeztek benne egy időkapszulát is. A fém tartályba jelenleg használatos aprópénzek kerültek, egy fotó az eredeti keresztről, a kereszt történetét megidéző írás, valamint a támogatókat felsoroló dokumentum. A megújult szakrális emléket tavasszal, várhatóan április 27-én, szombaton szentelik újra. Egyébként ugyanekkor avatják újra az Aradi- és Jángori kereszteket is.