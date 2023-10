– A témával még az egyetemen találkoztam

– mesélte a szerző, Szikszai Zsuzsanna. Mint megtudtuk tőle, akkoriban kezdte felderíteni a Makó környéki kereszteket, kápolnákat, kálváriákat. Mindenütt fényképeket készített, amerre járt és találkozott ilyen építményekkel, majd igyekezett ezek múltáról minél többet megtudni.

A könyv bemutatójára nagyon sokan voltak kíváncsiak. Fotó: Nagy Szabolcs

A keresztek hagyományokról, építtetőkről, állítókról mesélnek. Szinte nincs két egyforma belőlük

– tette hozzá. Azt is elmondta, sok nagyszerű embert ismert meg az interjúk készítése során. Az, hogy az anyag napvilágot látott a Keresztfához megyek... című könyv formájában, egy pályázatnak, illetve a család anyagi támogatásának köszönhető. Bemutatóját a napokban tartották a makói József Attila könyvárban szép számú érdeklődő előtt.

Az igényes kivitelű könyv összesen 91 keresztet mutat be 18 Makó térségbeli településről. Ezen kívül, tekintve, hogy a két község Kiszombor fíliája volt, ferencszállási és klárafalvi emlékek is belekerültek. 250 oldalas lett, de mint a szerző elmondta, lehetett volna ennél sokkal terjedelmesebb is, hiszen egy-egy kereszt történetéről, állításának hátteréről akár 20 oldalt is lehetett volna írni. A munka legnehezebb része természetesen a rövidítés volt. Ez persze sikerült, így inkább közérthető, mint tudományos stílusú, nyelvezetű kötetről beszélhetünk. A legfontosabb adatok azért persze benne vannak. És a kiadványt bemutató beszélgetésen – Szikszai Zsuzsannát Szabó Anita kommunikációs szakember faggatta – az is kiderült, hogy abbahagyni sem volt könnyű az írást.

– Október 9-én kellett a kéziratot nyomdába adni, és még 8-án is kiegészítettem

– árulta el a szerző.