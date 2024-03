A közvélemény-kutatást a Medián készítette, A hódmezővásárhelyi közhangulat 2024 elején címmel. 1000 főt kérdeztek meg telefonon február elseje és 12-e között.

Mihez kell a városnak a pártok népszerűsége?

Az önkormányzat a helyhatósági és európai parlamenti választás előtt négy hónappal többek között a pártok népszerűségére volt kíváncsi.

A Fidesz-KDNP a szavazókorú népesség, a választani tudók és választani nem tudók között is toronymagasan vezet, a pártpreferenciával rendelkezők közel fele a Fidesz-KDNP-t támogatja, körülbelül egynegyede a Mindenki Magyarországa Mozgalmat, bár a szöveges értékelésben Mindenki Magyarországa Néppárt néven hivatkoztak rá. A Mindenki Magyarországa Néppárt vagy fel sem került a listára, vagy olyan alacsony volt a támogatottsága, hogy a 0,4-0,6 százalékos „egyéb párt” kategóriába került.

Részben Lázár Jánosra volt kihegyezve a kutatás

A közvélemény-kutatás szerint Márki-Zay Péter munkájával kapcsolatos elégedettség az ötfokú skálán 3,3 pontot kapott, Lázár János pedig 3-at.

Azt is vizsgálták, hogy honnan tájékozódnak a vásárhelyiek. Kiderült, amit eddig is tudni lehetett, hogy a Vásárhelyi valóságot és a gyorshír szolgálatot inkább az MMM-esek szeretik, a Promenád24-et és a Rádió7-et pedig a Fideszre szavazók. Érdekesség ezen a területen, hogy vannak, akik a Vásárhelyi Mindentudó Facebook-oldalról tájékozódnak, ami az utóbbi időkben a gyűlöletkeltő posztjairól híresült el, több Márki-Zay Pétert támogató olvasó is elhatárolódott egy-egy bejegyzésétől.

Azt is firtatták, hogy a fideszesek és az MMM-esek szerint jó irányba mennek-e a dolgok Hódmezővásárhelyen, illetve ugyanezen szavazócsoport hogyan ítéli meg a korrupció mértékét.

Sokak szerint romlott a zöldterületek gondozottsága

A közvélemény-kutatásból kiderült, a városi fejlesztések közül az óvodafelújítással és a Teleki utcai bölcsőde újranyitásával elégedettek leginkább a vásárhelyiek, de például a városban csak „budi büfének” elnevezett pavilonkávézóval kapcsolatos véleményt meg sem kérdezték.

A felmérésbe bevontak egyharmada szerint romlott a zöldterületek gondozottsága, a közvilágítás és az útburkolatok minősége. A közétkeztetés színvonala 2,7-es „osztályzatot” ért el. Az utóbbi két témánál is külön elemezték a fideszes, illetve MMM-es szavazók véleményét. Három szlogent is szondáztak, amelyek gyakran előkerülnek Márki-Zay Péter kampányában is.

Az önkormányzat, a polgármester által többször meghurcolt, megalázott, aberráltnak titulált Bán Csabát sem hagyta ki a közvélemény-kutatásból. Külön blokkot szenteltek Bán Csaba református lelkész ingatlanvagyon követelésének megítélése pártpreferencia, korcsoport és végzettség szerint címmel.