Már nincs két hónap sem a 31. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok rendezvényig, amit május 2-4. között rendeznek meg Hódmezővásárhelyen. Az Agrártrendek konferenciára elsősorban gazdálkodókat és a kar hallgatóit várták, olyan szakembereket és leendő szakembereket, akik fogékonyak a legújabb fejlesztésekre és a problémákra adott megoldásokra.

Idén is lesz tanösvény az állattenyésztési napokon

A rendezvényt Mikó Edit, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara dékánja nyitotta meg. Örömmel állapította meg, hogy meglehetősen nagy érdeklődés kísérte a konferenciát. Kiemelte, azért is fontos ez a rendezvény, mert lehetősége van a teljes szakmának, beleértve a gazdálkodókat, a mezőgazdasági szerek forgalmazóit, a kutatókat, az oktatókat és a hallgatókat is, hogy együtt gondolkodjanak.

Felmerült bennünk a kérdés, hogy hogyan tudnánk még több új színt vinni az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokba. Tavaly, a 30. rendezvényünkön egy konzorciummal megszerveztük a tanösvényt. Ennek továbbgondolt változata az Agrártrendek konferencia

– mondta Kurusa Tamás, a Hód-Mezőgazda Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese.

Szerettünk volna még a mezőgazdasági munkák dandárja előtt egy olyan programot életre hívni a konzorcium tagjaival, amely hasznára lehet a gazdálkodóknak

– tette hozzá és azt is elárulta, hogy az állattenyésztési napokon idén is lesz tanösvény, amit végigjárva tulajdonképpen egy továbbképzésnek is felfoghatnak a gazdálkodók.

A konferencián hallottakat átültethetik a gyakorlatba

A konferencia központi témája a talaj volt, amit több nézőpontból mutattak be, például a tápanyag-utánpótlásról, talajéleti kérdésekről és a bio-stimulátoros kezelésekről is szó esett. Olyan szakmai képet vázoltak fel a jelenlévőknek, amely ismeretre minden gazdálkodónak szüksége van. A konferencián hallott információkat a gyakorlatba is átültethetik.

Kurusa Tamás hangsúlyozta, a talaj minősége rendkívül fontos. Olyan célokat tűztek ki, amelyek 5-10 év múlva már eredményeket is mutatnak.

Gondot fordítanak a megfelelő tápanyagellátásra

A Hód-Mezőgazda Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese azt is elmondta, cégük sokat foglalkozik a földterületeik talajvédelmével. Gondot fordítanak a megfelelő tápanyagellátásra, híg- és szerves trágyát juttatnak a talajokba, aminek az eredménye néhány éven belül jól látszik majd.

A mezőgazdasági kar számára fontos az edukáció, de legalább annyira fontos, hogy a gyakorlati szakemberekkel és a hallgatóinkat foglalkoztató munkáltatókkal is folyamatosan kapcsolatban legyünk. Karunk támogatja az életen át tartó tanulást. Fontosnak tartjuk, hogy a mezőgazdasági szakemberek rendszeresen halljanak az új tudományos eredményekről, azokról a változásokról, trendekről, amelyek jelenleg az agráriumra jellemzőek

– mondta Hupuczi Júlia, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara beiskolázási dékánhelyettese, a konferencia főszervezője.