Pórul járt olvasónk – aki egyébként több egyetemi diplomával rendelkezik – megosztotta lapunkkal, hogy teljesen átlagosnak tűnő telefonhívást kapott egyik délelőtt: egy női hang illedelmesen bemutatkozott, majd közölte, hogy a bankjuktól telefonál. Egy mesteri húzással éppen a megmentő szerepében tüntette fel magát.

Megkérdezte, hogy ismerek-e egy bizonyos Kelemen Bélát, mert ezzel a névvel több, nagy összegű utalást indítottak a bankszámlánkról. Nekem nem ugrott be ilyen nevű ismerős, így siettetni kezdett, hogy azonnal le kell tiltani a számlát, amelyben ő tud segíteni

– mesélte az áldozat.

Olvasónknak egy fogorvosi beavatkozást követően amúgy is nehéz napja volt, és a sürgetést is profi módon építették fel, szépen apránként adagolva az információkat, így először gyanútlanul kezdte sorolni azonosítóit a letiltás érdekében. A bankjától kapott biztonsági sms-eket, azok tartalmát is bediktálta. Így a deviza-számlához már hozzáférést is szerzett a tettes. Azonban – mint utólag kiderült – erről nem tudta volna közvetlenül leemelni a pénzt, így először áttette az azon lévő összeget az áldozat forint-számlájára.

Olvasónk pontosan tudta, óvakodni kell a telefonos csalóktól, mégis egy olyan profi pszichológiai „hadviseléssel” élt a női hang, hogy sikerült a gyanút sokáig nem felébreszteni.

Felajánlottam, hogy be tudok menni a bankba, személyesen mégiscsak könnyebb lenne intézkedni, amelyet a telefonáló – utólag érthető módon – elhárított. Itt már a gyanú szikrája feléledt bennem

– mondta olvasónk.

Akinek szintén kétkedésre adott okot, hogy az egyébként rendkívül rossz minőségű vonal többször megszakadt, és a nő mindig más telefonszámról hívta vissza őt. Végül a mohóság lett a tettes veszte, mivel nem elégedett meg áldozata egyik számlaszámával, hanem a másik adatait is tudakolni kezdte. Ekkor olvasónk rögtön bement a bankjába, ahol szerencséjére azonnal fogadták. A pénzintézetben elmondták, hogy már forintosították a devizaszámláról az eurót, így percek kérdése volt, hogy az összes pénzt leemeljék a számláról a csalók.

Míg olvasónk a bankban volt, többször hívogatta a gyanús szám, de ekkor már nem vette fel a telefont.

Fontos tanulsága a történetnek, hogy nem védett senki sem. Még ha tudatosan is éljük az életünket, és azt hisszük, felkészültek vagyunk egy ilyen eseményre, mégis áldozattá válhatunk. Olyan pszichológiai manővereket ismernek a csalók, amelyek a legdörzsöltebbeket is elbizonytalanítják.