Szerződéses vagy hivatásos? Tartalékos, önkéntes tartalékos, vagy területi önkéntes tartalékos? Melyik katonai szolgálat a legjobb? Akár egy szegedi is beülhet a legújabb önjáró lövegekbe, amik 55 kilométerről képesek eltalálni célpontjukat? Nők is lehetnek Lynx sofőrök? Megéri a diákoknak a katonai ösztöndíj? Megannyi kérdés, amire a katonai toborzók egyből tudják a választ. A legújabb podcastunkban beszélünk arról is, hogyan kaphat helyet valaki az új szegedi katonai ezrednél, ha helyi honvédelmi karriert szeretne. Mi megkérdeztük őket, még a bérekről is a Délmagyar podcastban. A kérdésekre pedig Pontyik Pál őrnagy, a szegedi toborzó iroda vezetője válaszolt.