Aktívan tevékenykednek a székkutasi polgárőrök az elmúlt időszakban is. A hétvégén szemetet gyűjtöttek, ahol 13-an vettek részt, közel 40 zsáknyi, mások által illegálisan kidobott hulladékot gyűjtöttek össze. A Szentesen megtartott polgárőr alapképzésen is képviseltették magukat, három tagjuk, Kis Sándor, Pap Bálint és Szolnoki Klaudia is sikeres vizsgát tett. Mórahalmon, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai napján, Rostás István elismerő oklevelet és jutalmat kapott, amit Koncz Zsófiától, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától, miniszterhelyettestől vehetett át.