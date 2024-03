Legyen bármilyen időjárás is, a tavasz egyértelmű jele a gólyák megjelenése.

Érdekes madár egyébként a gólya. Most lehet, hogy sokan megharagszanak, de szerintem például nem is túl szépek. Főleg közelről nem. Ennek ellenére persze nagyon érdekes állatok, és tuti, hogy okosabbak, mint egy csomó ember. Vagy legalábbis tájékozódni jobban tudnak. Hiszen ki tudná azt megcsinálni, hogy megtalálja azt a fészket, amelyet egy évvel azelőtt elhagyott, úgy, hogy közben több ezer kilométerrel odébb táborozott. Nekem például azért nincs jogosítványom, mert iszonyatosan rosszul tájékozódok, és még elmélázni is hajlamos vagyok. Emlékszem, hogy amikor Szegedre költöztem, és ki akartam jutni a szerkesztősége, ami a villamos kecskési végállomásán van, elsőre nem jött össze. Rossz irányba szálltam fel, így döcöghettem Tarjánig, de végül is megoldódott a helyzet. Késtem kicsit az első munkanapomon. Szóval a tájékozósási képességen egyenlő a nullával, de én legalább beismerem. Van, akinek még ennél is rosszabb, és autóval közlekedik az utakon úgy, mint én gyalogosan vagy tömegközlekedéssel. Rossz nézni, ahogy összevissza forgolódnak néhányan, a lehető legforgalmasabb helyeken.

Na, ők például bénábbak, mint a gólyát. Vagyis mindent összevetve a gólyák szuper állatok, menők, hogy megtalálják a fészküket, és még menőbbek, hogy elhozzák a tavaszt. Vagyis elhozták végre, mert már remélem, hogy tényleg csak végszükség esetén kell hosszúnadrágot felvenni, és lassan a fűtést is ki lehet kapcsolni egy időre.