Egy kórusmű előadásával kezdődött szombaton délelőtt Kisteleknél a volt Klebelsberg-féle iskola mellett a felújított út menti kereszt megáldása.

Újra régi fényében látható a kereszt. Fotó: Török János

Sutka István plébános a rendezvényen elmondta, hogy 1908-ban az ottani iskola építésére kaptak a helyiek két hold földterületet. Az adományozó Báló István volt, akinek a tanítóként végzett fia először Domaszékre került, de az apja mindent megtett, hogy a fiát visszahozza Kistelekre.

Ez végül sikerült is, a fiú lett az iskola első tanára

– fogalmazott Sutka István. Amikor elkészült az iskola, elé telepítették a keresztet, az udvarára pedig egy harangláb került. Az is elhangzott, hogy kezdetben éppen az adományozó miatt Báló-féle iskolának hívták az intézményt.

– Az ezt követő évtizedekben számos felújításon esett át az épület, a kereszt azonban töretlenül hirdette Isten dicsőségét – tette hozzá a plébános. 1845 után azonban az iskolarendszer is átalakult a pártállam kívánságainak megfelelően, így a külterületi iskolák egyre inkább elnéptelenedtek. Fokozatos bezárásuk 1973-ban kezdődött el, és tíz év alatt be is fejeződött. Az itteni iskolát 1979-ben zárták be, de a kereszt ugyanúgy ott maradt. A plébános elmondta azt is, a korábbi iskola jelenleg vadászházként működik, és szolgálati lakás van benne. A kereszt azoknak is emléket állít, akik az iskola tanítói voltak. Csakhogy 1990-ben ellopták, de végül meglett, és most sikerült felújítani, úgyhogy szebb lett, mint korábban.