Hosszú évekig kint volt a zászlónk. A feleségem minden tavasszal kimosta. Ahogy telt az idő, egyre fakóbb lett és rojtos is. Közben visszakanyarodott hozzánk a híre, hogy Márki-Zay polgármester úr egyik nagyhangú támogatója, aki valamikor iskolatársam volt, azt mondta, hogy legalább a házakon kint lévő zászlókról egyből tudni lehet, hogy hol laknak Lázár csicskái. Mi nem vagyunk senki csicskái, mi egyszerűen csak hazaszerető magyarok vagyunk. Nem akartuk, hogy bármi inzultus érjen bennünket, ráadásul már igencsak el is vásott a zászlónk, amire pedig úgy tudom, törvény is van, hogy csak szép állapotban lehet kint. Levettük, kimostuk és eltettük a családi emlékek közé, mert a magyar zászlót akkor sem dobjuk ki, ha megkopott