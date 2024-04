A legalapvetőbb hiba is komoly bajt okozhat. Amikor emberélet a tét, egyszerre tudunk nagyon körültekintőek és hanyagok lenni. Megérkezett a tavasz és sokan pattannak kerékpárra, hiszen ez az egyik legokosabb megoldás Szegeden. Gyors, olcsó, környezetbarát és mindenki számára elérhető. De annak ellenére, hogy nem kell hozzá jogosítvány, a kerékpározás során is sok szabályt be kell tartani. Sokkal sérülékenyebbek vagyunk két keréken. Vad Róberttel, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkárával Hájas Barnabás, a Hír FM munkatársa beszélgetett.