Szegedi vidám napok címmel két napos ingyenes vidámparki élményt ajándékozott a családoknak Joób Márton. Az önkormányzati képviselő már három alkalommal szervezett hasonló programot Újszegeden, most hétvégén azonban lakótelepi környezetbe vitte a rendezvényt. Szombaton reggel 9 és este 7 óra között összesen 10 vidámparki játék szórakoztatta a Rókusi körúti Tesco parkolójába kilátogatókat, és még ma este 7-ig is így lesz ez. A legnépszerűbb forgókra lehetett ingyen felülni: volt XXL-hinta, halli-galli, UFO, dodgem, láncos hinta, meseforgó, trambulin és ugrálóvár is. Mindezek mellett arcfestést is készítettek bárkinek.

Gyermekkoromban én is elmehettem egyszer egy ingyenes vidámparkba. Az akkora élmény volt számomra, hogy elhatároztam, ha egyszer megtehetem, én is szervezek ilyet

– mesélt az ötlet megszületéséről Joób Márton. Hozzátette: a kétnapos programot, amelyet jórészt támogatók jóvoltából tudott finanszírozni, politikamentes rendezvénynek szánta.