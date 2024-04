Húsvét vasárnap – bár az még hivatalosan nem a kampány időszaka volt – a Mindenki Magyarországa Mozgalom, Márki-Zay Péter és csapata önkormányzati választási jelölőszervezete családi napot szervezett olyan programelemekkel, amelyek elsősorban a gyermekeket szólították meg. Volt például arcfestés, állatsimogató, osztogattak Kindertojásokat és ingyen fagyit is. Mindezekről, jól felismerhető gyermekarcokkal, fotósorozat is megjelent Márki-Zay Péter hivatalos oldalán, ahol napi több politikai tartalmat oszt meg. A polgármester ezen a rendezvényen mutatta be a választáson induló csapatát.

Április 20-án, szombaton hivatalos kampánynyitót tart a Mindenki Magyarországa Mozgalom, amelynek fő szervezője Márki-Zay Péter és Kecskés Fanni, utóbbi az MMM képviselőjelöltje. Itt is a gyerekekre helyezik a hangsúlyt, rajtuk keresztül hatnának a szülőkre. A gyerekeknek lesz minden, mint a vurstliban: csillámtetkó, óriásteknősök, ládavasút, ugrálóvár és természetesen politika is.

A Hintalovon Alapítvány korábban politikai kampányokról szóló gyermekközpontú útmutatót adott ki, hogy segítsen a gyerekekkel való politikai visszaélések felismerésében. Leszögezték, egy gyerek nem eszköz, nem díszlet, hanem jogokkal rendelkező állampolgár. A jogait sérti, ha kihasználják, vagy más módon politikai előnyszerzésre használják. A gyerekek használata a politikai kommunikációban általában két okra vezethető vissza: a gyereken keresztül akarják a szülőket befolyásolni, vagy a gyerekeket használva próbálnak politikai előnyre szert tenni.

Fotó forrása: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

Márki-Zay Péter gyermekekkel való kampányolásával az MZP1G közösségi oldal is foglalkozott. Kiemelték, kampányidőszakban a választási eljárási törvény lehetőséget ad a választási bizottságok számára, hogy bejelentés nyomán fellépjenek a gyermekek politikai célú felhasználásával kapcsolatban. Az MZP1G emlékeztetett, Grezsa István polgármesterjelölttel szemben például fellépett a helyi választási bizottság, mert 2019-ben iskolák környezetében 1 szál virággal köszöntötte az édesanyákat. Az oldal szerint gyermekekkel még Márki-Zay sem kampányolhat, ő sem áll a törvény és az erkölcs felett.