Ferencszálláson segített a nyilvánosság ereje: a községházán cikkünk megjelenése után jelentkezett az a vállalkozó, aki teleszemetelte a falu szelektívhulladék-gyűjtő szigetét, és elszállította, amit odavitt.

Mint beszámoltunk róla, az illető a hét elején, épp a Föld napján kereste fel járművével a szelektív konténereket. Erről Jani János, Ferencszállás polgármestere adott hírt közösségi oldalán. Mint írta, a tettes kátrányos zsindellyel, cementes zsákokkal, építkezés során keletkezett műanyag hulladékkal, nemes vakolattal félig levő műanyag vödörrel és még sok egyébbel – köztük veszélyes hulladékkal – tömött meg néhány egy köbméteres gyűjtőedényt.

A gyűjtősziget a falu központjának közvetlen közelében, a Maros-partra vivő út mentén található. A konténereknél tábla figyelmeztet arra, hogy itt csak helybeliek helyezhetik el szemetüket, illetve hogy a területet térfigyelő kamera ellenőrzi. Bejegyzésében, amit cikkünkben is idéztünk, a falu első embere célzott rá: a kamera által készített felvételen jól látható, milyen típusú és színű autóval hozták a kéretlen szállítmányt. A Délmagyarországnak nyilatkozva azt is elmondta, még a kocsi rendszáma is jól kivehető.

Miután cikkünk megjelent, Jani Jánosnál többen jelentkeztek, akik felismerni vélték az illetőt. Mi több, maga az elkövető is jelentkezett a hivatalban személyesen azzal, hogy kész elszállítani az illegálisan elhelyezett hulladékot, amennyiben az önkormányzat eltekint a hivatalos eljárástól. Ez még aznap meg is történt, mi több, a férfi azt is megígérte, hogy soha többé nem hoz szemetet a faluba.

Jani János lapunknak külön is megköszönte az ügy megoldásához nyújtott segítséget. Egyúttal jelezte: a vállalkozó tevékenységét a továbbiakban kiemelt figyelemmel fogják kísérni a településen.