Pozderka Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság megbízott parancsnokhelyettese, április 26-án, pénteken, Szentesen tartott ünnepélyes ezredsorakozón a következőképpen fogalmazott:

Az elmúlt időszakban kiemelkedő tevékenységünkkel bebizonyítottuk felkészültségünket, és büszkék lehetünk a megszerzett tudásra és szakértelemre, melyet feladataink során szereztünk.

Forrás: honvedelem.hu

A honvédelem hivatalos oldala szerint az ünnepélyes sorakozót követően elindult a programkavalkád, melynek során a vendégeket a hódmezővásárhelyi helyőrségzenekar szórakoztatta. Bemutatót tartott többek között a HM EI Zrt. Intézkedéstaktikai Csoportja, az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred, valamint a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a tűzoltóság is. Emellett technikai, makett, airsoft és paintball bemutatók is voltak, és a toborzók is kitelepültek. A csapatmúzeumban és a laktanya búvárkiképző bázisán is folyamatosan zajlottak az események.