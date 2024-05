Több mint 80 pontos programot hirdetett meg Kovács Pál, hódmezővásárhelyi független polgármesterjelölt, aminek főbb elemeit sajtótájékoztatón ismertette.

– Nem akarunk országos politikát az önkormányzatban, pártsemleges városvezetést szeretnénk, emberi tisztességgel és szaktudással. A politikai hovatartozás másodlagos kell, hogy legyen! – mondta Kovács Pál, aki, ha megválasztják polgármesternek, átlátható önkormányzatot ígér. A helyi médiát, a városi tévét és a Hódpresset pártatlanná tenné.

– A demokrácia nem lehet szelektív, megengedhetetlen, hogy csak azok mellett az érdekek mellett álljon ki valaki, ami a politikai céljait szolgálja, ami nem, azt mellőzi – fogalmazott és leszögezte, nem engedné a város pénzén politikai célú közvélemény-kutatás készítését, mint ahogy Márki-Zay Péter tette nemrég mintegy 3 millió forintból. Kovács szerint semmilyen közpénzt nem lehet pártérdekeknek alárendelni. Bejelentette, politikai alapon nem lesz elbocsátás a hivatalból, a város cégeitől, intézményeitől. Jogi és közszolgáltatási segélyszolgálatot is tervez.

A gazdaságfejlesztési program részeként befektetőket hozna Hódmezővásárhelyre, de nem akkumulátorgyárat. Gazdasági tanácsadó testületet állítana fel a helyi cégek vezetőinek bevonásával. Folyamatos kapcsolatot ígér a kis-, közép- és nagyvállalkozásokkal, de nem csak a fotózás idejére. Szoros együttműködést alakítana ki a szakképzési intézményekkel és a munkaügyi hivatallal. A cél egy új ipari park kialakítása.

Kovács Pál népkonyhát kíván létrehozni a szociális helyzet javítása érdekében. Megtartaná és továbbfejlesztené a fecskelakás programot.

– Vásárhelyen több mint 20 ezer lakott ingatlan található és másfél ezer, amelyet bérbe adtak, 2000 ingatlan pedig üresen áll, miközben nagyon sok család küzd lakhatási problémákkal. A 2000 lakatlan ingatlan közül a használhatók tulajdonosaival megegyeznénk, hogy az önkormányzat bérbe veszi tőlük a házakat, lakásokat, majd kedvezményesen bérbe adjuk a fiataloknak. Így várhatóan akár félezer családon is segíthetünk. A fiatalokat két indokkal tarthatjuk itthon, jó állással és otthonnal – emelte ki. A jelölt arról is beszélt, hogy Vásárhelyen kevés a szórakozási lehetőség. Nemcsak a fiataloknak, a középkorúaknak és az időseknek is kínálnának megfelelő szórakozási lehetőséget. Kovács Pál a civil szervezetek támogatási keretét megháromszorozná.

A független polgármesterjelölt egyik fő programja a svédasztalos minőségi gyermekétkeztetés, amivel a jelenlegi, sok panasszal járó közétkeztetésre adna választ.