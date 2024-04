Kertészkedés iránti rajongás és egybecsengő gesztusrendszer tartja össze részben azt az egyre gazdagabb vásárhelyi közösséget, akik április 27-én, szombaton reggel a vásárhelyi piacon találkoztak. Cseréltek növényt, tudást és valutát. Utóbbival azok honorálták a kiválasztott ingyenes vásárfiát, akik saját zölddel nem tudták viszonozni azt. Volt, aki üveg ivókulacsot, mások teát, lekvárt, gyümölcsöt, szörpöt vittek a második növény csereberére. A lényeg, hogy kizárják a pénzforgalmat és felajánlások révén cseréljenek gazdát a palánták, kerti- és szobanövények.

A magát fanatikus virágrajongónak tartó Szögi Gabriella kosárnyi valutával érkezett már kezdésre, hogy főként kaktuszt és margarétát, egyéb évelő növényt vihessen haza.

Csatlós Árpádné Mariann úgy fogalmazott, vendégként tekint a háznál a növényekre és úgy véli, azért is remek a cserebere kezdeményezés, mert minden kis házi kertben akad belőlük. Saját nevelésű palántákat, köztük óriáskaralábét, salátafélét, meg vitorlavirágot vitt a piacra; otthoni kicsi kertjét pedig főként haszonnövényekkel szeretné gazdagítani. Mint mondta, már a szülei életének is alapvető része volt a kertészkedés, így számára is természetes. Azon túl, hogy kiválóan megmozgatja fizikailag, a lelkének is üdítő, a termények pedig a konyhán hoznak hasznot.

A személyes találkozók hátterét adó Növény Cserebere Közösség Hódmezővásárhely lassan 3000 tagú lesz a közösségi oldalon. A csoport egyik alapítója, Gyarmati Dorka sem számított a piacok ekkora sikerére, de úgy tűnik, a kertészkedés és az osztozkodás öröme megmozdítja lelkes tagjaikat. Ráadásul, az úgynevezett ovikommandó is szépen beindult, rengetegen ajánlanak fel növényeket helyi oktató és nevelő intézményeknek, amelyek a személyes piaci találkozók után átvehetők.