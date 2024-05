A legutóbbi képviselő-testületi ülésen Bordányban többek között a vármegyei kormányhivatal a lakásrendelettel kapcsolatos felhívását tárgyalták meg, elfogadva a polgármester határidő-hosszabbítási kérelmét. A harmadik napirendi pont már a helyhatósági választásokhoz kapcsolódott, hiszen a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról döntöttek, míg a negyedik napirendi pontnál a Pünkösd Feszt előkészületeiről adott tájékoztatást Tanács Gábor polgármester. Az egyebek napirendi pont volt az ötödik, amelyben döntés született a Tarmós Kft. kérelméről, a testület engedélyezett egy napelem beruházást a cég által bérelt ingatlanra. Ugyancsak támogatta a testület a szociális szövetkezet számára egy új lekvárfőző berendezés beszerzését, pályázatból egy háromszáz literes új ezköz kerülhet az üzembe. Ebben a napirendben még a mezőőri pályázat meghosszabbításáról is született döntés.

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen döntött a díszpolgári címről. A Bordány községért emlékérmeket is kiosztják majd, a civil és a vállalkozói kategóriában döntöttek képviselőink díjazásról. A képviselő testület az idén is kiadja a nívó díjat, a díjazottról is egyhangú szavazással született meg a döntés. A díjakat május 19-én, vasárnap a Pünkösd Feszten adják át.