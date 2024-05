– Hosszú utat járt be 1894 óta a város különböző terein felbukkanva ez a lány, míg végül ide került – emlékeztetett a Korsós lány, illetve az alkotásnak helyet adó park csütörtöki avatóünnepségén Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Mint elhangzott, az erről szóló döntés is sokára jutott el a megvalósulásig, hiszen az újbóli felállítást szívügyének tekintő önkormányzati képviselő, Kovács Sándor ezt már 2019-ben javasolta, és már akkor elkülönítettek erre a célra 5 és fél milliót. Az előrelépést a járványveszély, majd gazdasági válság hátráltatta. Végül a szobor egy szépen parkosított, padokkal is ellátott közösségi tér éke lett. Ehhez mintegy 600 négyzetméter földet kellett megmozgatni.

Az eredeti szobor hű másolata egyébként 1994-ben, a száz éves évfordulón a Csanád vezér térre került, onnan pedig az országzászló felállítása miatt átmenetileg a József Attila Múzeumba. Jelenlegi helyén – ahogyan az 1894-ben is volt – egyúttal kútként is működik. Vize persze nem folyik állandóan – a mögötte lévő járdába beépítettek egy nyomógombot, és arra rálépve lehet elindítani a vízsugarakat.

A körzet képviselője, Kovács Sándor felidézte: ezen a helyen eredetileg egy másik, lófejes, artézi kút állt, ennek darabjait azonban nem sikerült fellelni.

Úgy gondolom, nem nagy, de szép teret alakítottak itt ki

– mondta a városatya. Egyúttal arra kért mindenkit, vigyázzanak rá. Mint fogalmazott, reméli, hogy nem csak az ide telepített térfigyelő kamerák miatt nem fogják megrongálni.

Az ünnepség nyitányaként népdalcsokrot énekelt Badar Réka, zárásaként pedig a Forgatós tagjai táncoltak. A végén a résztvevők egy-egy cserepes virágpalántát kaptak a város jóvoltából.