Hiába keresik a hűsölni vágyók a párakaput Szegeden a Klauzál téren, hogy stílszerűek legyünk – árnyékra vetődnek. Kerestük a Szegedi Vízművet, hogy idén raknak-e ki párakapukat valamikor, főleg, hogy itt a legmagasabb hőségriasztás, de nem kaptunk választ tőlük.

Tavaly, júliusban az alábbi közleményt adták ki:

„Az idei nyáron sajnálatos módon azt tapasztaltuk, hogy minden eddiginél gyakrabban fordult elő, hogy megrongálták a kihelyezett párakapukat és ivókutakat. A párakapuk fúvókáit ismeretlenek rendszeresen leszerelik, az ivókutak csapját is elvitték, letörték már. A folyamatos rongálások miatti állandósult javítási munkákra jelenleg nem rendelkezünk elegendő kapacitással. Mindezek miatt úgy döntöttünk, hogy a párakapukat most utoljára megjavítjuk (pótoljuk a fúvókákat), azonban további rongálás esetén az üzemeltetésüket nem folytatjuk.”

Ezek szerint most beváltották az ígéretüket, úgyhogy párakapuk nélkül maradnak a szegediek és a turisták is. Vagyis csak maradnának, mert a Mars téren van egy kapu, ami azonban a Szegedi Városkép és Piac Kft. tulajdona.

A vízművek álláspontja egyébként érthető, nyilván felidegesítették magukat a rongálásokon. Az viszont rejtély, hogy miért nem néztek, vagy nézettek utána alaposabban, hogy ki volt az a pár ember, akik miatt most rengetegen szenvednek.

Ugyanis a Klauzál téren is vannak térfigyelő kamerák, lehet, hogy csak egy pár felvételt kellett volna átnézni, és megszűnt volna a probléma. A rongálásokra egyébként Rácz Attila, a Szegedi Városkép és Piac Kft. cégvezetője is panaszkodott. Elmondta lapunknak, hogy a fúvókákat ott is leszedik időnként. Éppen ezért vettek húsz darabot, amivel remélik, hogy átvészelik a nyarat.

Hódmezővásárhely négy pontján helyeztek ki az utóbbi napokban párakapukat. Makón pedig öt párakapu lehet.