A Facebook-on hirdetett versenyen több mint 60 jelentkező mérettette meg magát, az ország minden részéről érkeztek be pályázatok. Külön öröm, hogy vármegyénket több település is képviselte: Deszk mellett a szatymazi Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár is részt vett a versenyen. Különlegessége a kiírásnak, hogy nem csak belföldi, hanem határon túli könyvtárak is jelentkeztek.

Csodálatos verseny volt, drámai végkifejlettel. Az 1-2. és a 3-4. hely az utolsó pillanatig változott. Sok-sok év után tudott idén Barcs nyerni. Szívem szerint mindenkinek adtam volna kreatív különdíjat

– nyilatkozta a verseny megálmodója, Telegdi Ágnes írónő.

Sok embert megmozgatott az anyagok értékelése, több mint 15 ezer lájk és 2000 megosztás kísérte a munkákat, amely a szervező véleménye szerint óriási népszerűség a kultúra ezen szegmensében.

A verseny célja a települések, valamint azok művelődési intézményei összetartásának erősítése, a könyvtárak népszerűsítése.