Üres kézzel, tanulság nélkül sosem engedi el nézőit a vásárhelyi amatőr színjátszókból álló, 11 éve alapított hódmezővásárhelyi Bessenyei Színkör. Legyen az nagyszínházi előadás, mint például a két hét múlva bemutatandó Szemenszedett mese, vagy a Népkertit nemrégiben megtöltő Családi kör című, többek között Arany János, Petőfi, Radnóti, Weöres Sándor versekkel színesített etűd. A történetet és az előadás szerkezetét kitaláló Benkő Brigitta, a Bessenyei Színkör alapítója és vezetője azt hangsúlyozta lapunknak: a kultúra napi estjük teljesítette a mottóban vállalt küldetését, miszerint a művészet összehoz. Mert a jelenetek végére a művészet közelebb hozta egymáshoz a megjelenített család tagjait, az előadás pedig összehozta a színházi, irodalmi élmény közönségét.

Kívülről és belülről

A Családi körben Brigitta lányát játszó Gál Petra Júlia úgy fogalmazott: az az este számára is sok tanulsággal szolgált. Tartott attól ugyanis, hogy a megszokott intim színházi hangulattól eltérő, a Népkerti némileg zajos és forgalmas környezetében miként fogadja a közönség kultúra napi előadásukat. Ám az este végképp igazolta számára, hogy a fenntartásokkal és az általánosító gondolkodással felesleges korlátok közé szorítja az ember önmagát.

A Családi kör sikere megerősített abban, hogy a verstanuláshoz hasonlóan az életben is a dolgok mögé kell látni, előítéletek nélkül. Fellépőként a mi felelősségünk, hogy azokra a percekre el tudjuk-e ragadni magunkkal a közönséget, hogy arra a néhány percre találkozni tudjanak a költővel és mondanivalójával

– hangsúlyozta.

A művészet összeköt: Benkő Brigitta, Gál Petra Júlia, Pletka Levente Attila és Lencse Tibor a Népkertiben. Fotó: Buday Dániel

Azt már színjátszótársa, a Családi kör történetében a testvért alakító Pletka Levente Attila tette hozzá, hogy szavalatkor egyszerre kívülről és belülről kell elmondani a verset, ahhoz viszont – ahogy tanulta – előbb meg kell értenie és éreznie a költő szándékát. Ezzel lehetőséget adva a hallgatóságnak arra, hogy azonosulni tudjanak a hallottakkal.

Úgy igyekeztünk kiválasztani a verseket, hogy azonosulni tudjunk velük előadóként, hogy könnyebben bele tudjuk élni magunkat

– hangsúlyozta Pletka Levente Attila, aki Petrához hasonlóan a Bethlen Gábor Református Gimnázium Simon Ferenc vezette irodalmi színpadának ugyancsak tagja.

Himnusz a békéről

A színpadi siker, úgy vélem leginkább arról szól, hogy a színész a közvetítő, a közönség pedig azokat a költőket, írókat tapsolja meg, akik megírták ezeket a nagyszerű, örök érvényű műveket

– hangsúlyozta Gál Petra Júlia.

Követte tekintetével ugyanis, amikor az ismerős sorok hallatán sokak szeme felcsillant, de felfedezte a megrendültséget is például a Himnusz a békéről című vers hallatán. Radnóti Miklós költeménye szomorúan rímel azokra a jelenkori helyzetekre, amelyekben most a világ több pontján számtalan ember, köztük honfitársaink is küzdenek.

Szemenszedett mese

A Bessenyei Színkör tagjaira két igencsak zsúfolt hét vár: február 11-én, vasárnap 17 órakor mutatják be legújabb előadásukat a vásárhelyi művelődési központban. Egy tanulságos, mondhatni örök érvényű, a közösségi kirekesztés, a normalitás témájával foglalkozó Grimm mese átiratot állítanak színpadra. A Szemenszedett mesével újfent különlegese kalandra invitálnak.