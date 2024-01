Az, hogy kilenc hónap alatt egy saját kiállításunkat ekkora érdeklődés övezi, óriási siker. Ráadásul a vendégkönyv tanúsága szerint nagyon sok turista is megnézte, illetve – különösen az első három hónapban – számos csoport kért tárlatvezetést

– mondta Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Múzeum igazgatója a költő makói éveit bemutató kiállításról.

A múzeum tavaly március 31-én megnyitott, Emberek, magyarok: íme a költő! című tárlatáról van szó, amely a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz pályázati programjának 20 millió forintos támogatásával valósult meg. Ennek legfontosabb küldetése az, hogy bemutassa, Makó nagyon fontos volt József Attila életében, hiszen 1920 és 1923 között, 15-től 18 éves koráig épp a legfogékonyabb időszakát élte meg itt. Félszeg kamaszból itt lett férfivá, versírogató diákból pedig költővé, amelyhez nagyban hozzájárult a város pezsgő kulturális szellemisége, az itt szerzett barátok, mecénások támogatása. A tárlat megálmodói és rendezői szeretnék ezt a kort közel vinni a látogatókhoz, tudatosítani bennük, hogy Makó büszke fogadott fiára, és ápolja kultuszát.

Az intézménynek egyébként van egy külön irodalmi kiállítóhelye is, az Espersit-ház, amely a korszak legjelentősebb mecénásának, Espersit Jánosnak volt az otthona akkor, amikor József Attila Makón élt. Ez jelenleg zárva van. A múzeum főépületében látható tárlat persze nem ennek a puszta pótlása: nagyon sok olyan dokumentumot, relikviát bemutat, amelyek ott nem voltak láthatóak. Ilyen például a gimnáziumi pad, amelyben a költő egykor ült, vagy a Kesztner-ház bútorai, amelyekből az egyik sarokban enteriőrt rendeztek be – a fiatal költő sokat vendégeskedett Kesztner Zoltán villanytelep-vezetőnél. Ami az egészet izgalmasabbá teszi, mint egy átlagos kiállítás, az az, hogy a látogatót különböző feladatok, játékok is várják.

Különösen a fiatalok élvezik, amikor beöltözhetnek az időszakra jellemző ruhákba, vagy például belenézhetnek a Homonnay-műhely korabeli fotómasinájába, illetve szelfizhetnek Attilával

– ismertette az igazgató.

A kiállítás idén december végéig lesz nyitva Makón. Hogy mi lesz az anyag további sorsa, még nem dőlt el.

Az biztos, hogy fájó szívvel bontjuk majd le, mert a szívünkhöz nőtt

– mondta Szikszai Zsuzsanna. Annyi már biztos, hogy egy része vendégeskedik a nyíregyházi Jósa András Múzeum József Attila-kiállításán, és várhatóan más intézmények is érdeklődnek majd iránta, hiszen a szakma a tárlatot nagyra értékeli. Reménykednek abban is, hogy idén sikerül pályázati támogatásból felújítani az Espersit-házat, így néhány elem az ottani új tárlat része lesz.