Fontos 3 év Makón

A megnyitót ezúttal nem a múzeumban, hanem a városházán tartották. A kiállításról, a Géniusz Programról illetve József Attila makói éveiről Szende László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Horváth László, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnökségi tagja és Tverdota György irodalomtörténész beszélt. Mondandójuk többek között azt erősítette meg: Makó valóban nagyon fontos volt József Attila életében, hiszen 1920 és 23 között, 15-től 18 éves koráig épp a legfogékonyabb időszakát élte meg itt. Félszeg kamaszból itt lett férfivé, versírogató diákból pedig költővé, amihez nagyban hozzájárult a város pezsgő kulturális szellemisége, az itt szerzett barátok támogatása. Éppen ezért fontos, hogy Makó legyen büszke fogadott fiára és ápolja kultuszát.

József Attila padja

Magát a kiállítást akkora érdeklődés övezte, hogy amikor hivatalosan megnyílt, a közönség alig fért be az épületbe. Szikszai Zsuzsanna igazgató a nemzeti színű szalag átvágása után izgalmas tárlatvezetést is tartott, és mesélt a tárlaton látható relikviákról. Ilyen például a gimnáziumi pad, amelyben a költő egykor ült, vagy a Kesztner-ház bútorai, amelyekből az egyik sarokban enteriőrt rendeztek be – a fiatal költő sokat vendégeskedett Kesztner Zoltán villanytelep-vezetőnél. Ami az egészet izgalmasabbá teszi, mint egy átlagos kiállítás, az az, hogy a látogatót különböző feladatok, játékok is várják, amelyek a korszerű digitális technikára épülnek.