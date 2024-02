A kultúra iránt érdeklődők például mehetnek az Agórába mesemondó versenyre, ahol óvodástól a felnőttekig minden korosztály megmérettetheti magát. De ha már kultúra: szombaton a Pick Arénában két előadást is játszanak a nagysikerű Dés-Geszti-Grecsó musical-ből, A Pál utcai fiúkból, a színházban pedig egy operett és egy Szabó Magda-darab lesz terítéken.

Szombaton átadják a megújult Bartók teret – ennek apropóján kollégáink röviden arról is elmélkedtek, milyen kritikus pontja van még a városnak, amelyre ráférne a ráncfelvarrás. De egy szombat esti esemény kapcsán beszélgettek arról is, miért érdemes a Szegedi Csillagvizsgáló eseményein részt venni, és az is szóba került, vajon egy böllérnapot meg lehet-e tartani egy művelődési ház nagytermében. Az ajánlott programok között szóba kerül még a szatymazi farsangoló, egy népviseletes bál és Hevesi Kriszta szexuálpszichológus jövő heti előadása is, illetve Arany T. János kollégánk azt is megpróbálja megtippelni, mely filmek kapnak majd idén Oscar-díjat.